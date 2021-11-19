Bağımsızlık Yolu Basın Açıklaması Yapacak

Bağımsızlık Yolu, yarın Lefkoşa’da Başbakanlık tarafından düzenlenecek toplantı nedeniyle basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakanlık tarafından organize edilen “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısının gerçekleşeceği Concorde Otel önünde yarın saat 09.30’da basın açıklaması yapılacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, yarınki açıklamanın gerekçesi “toplantıya sermaye temsilcilerinin çağrılırken, emekçilerin temsilinin olmadığına dikkat çekilerek, yaşanılan krizin asli mağduru emekçilerin sorunlarının çözümü için talepler” olarak belirtildi.

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19/11/2021 16:42