Bağımsızlık Yolu belediye meclis üyesi adaylarından Beylerbeyi ve Ozanköy’e ziyaret

Bağımsızlık Yolu meclis üyesi adayları Beylerbeyi ve Ozanköy’ü ziyaret etti.

"Girne Belediyesi Belediye meclis üyesi adayları, Girne'de Bellapais ve Ozanköy'de halkla bir araya geldi.

"Ferman Sermayeninse Meclisler Bizim" sloganıyla seçime giren Bağımsızlık Yolu, gerçekleştirilen ziyaretlerde halktan, emekten, kadından ve doğadan yana mücadelenin önemine dikkat çekti.

Bölge halkına Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı broşürler dağıtılırken, belediye meclislerinin önemine de dikkat çekildi.

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında, Güzelyurt’ta ise TDP listesinde yer alacak adaylarla seçime katılıyor"

Bu habere tepkiniz:



14/12/2022 11:41