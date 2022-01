Bağımsızlık Yolu: Bizim için güzide kurum Doğu Akdeniz Üniversitesi'dir

Bağımsızlık Yolu’ndan (BY) bir heyet, Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti.

BY Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BY Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili adayı Mustafa Keleşzade, Onur Kurulu Başkanı Lefkoşa Milletvekili adayı Tahsin Oygar ve Mağusa Milletvekili adayı Sevgül Uzkan ile DAÜ-SEN sendika başkanı Ulaş Gökçe ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede DAÜ’nün sorunları konuşuldu.

Ziyarette konuşan BY heyeti, eğitimin temel bir hak olduğunu kaydederek, ülkede bulunan herkesin kaliteli eğitime ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi gerektiğini, bu hakkın hayat bulması için mücadele edeceklerini vurguladı.

“Bizim için güzide kurum Doğu Akdeniz Üniversitesi’dir” diyen heyet, yüksek öğrenim alanında kalan son kalenin Doğu Akdeniz Üniversitesi olduğunu kaydetti.

Vakıf malı yarı devlet iştiraki şeklinde çalışan DAÜ’nün çalışanlarının sendikalı olduğunu, yatırımlarının gerçek maaşları üzerinden gerçekleştiğini anlatan heyet, bölüm başkanları, dekan ve rektörün demokratik bir şekilde seçildiğini dile getirdi.

Görüşme, ilerleyen dönemde, Bağımsızlık Yolu ve DAÜ-SEN’in, DAÜ’ye yönelik gelecek bir özelleştirme saldırısına karşı mücadelenin ortaklığı vurgulanarak tamamlandı.

20/01/2022 19:53