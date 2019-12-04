Bağımsızlık Yolu çöplük yangınları ve hayvanlara işkence ile ilgili basın açıklaması yaptı

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Gazimağusa’da devam eden çöplük yangınlarına ve sokaklardaki hayvanların işkence ile yakalanmasına yönelik Gazimağusa Belediyesi(GMB) önünde basın açıklaması yaptı.

BağımsızlıkYolu’ndan yapılan açıklamaya gore, basin açıklamasında son 5 aydır Gazimağusa’nın yakılan çöplerden dolayı zehir soluduğu, kontrollü olarak çeşitli aralıklarla katı atıkların yakılması sonucu akşam vakitlerinde kenti ağır yanık kokusu ve duman kapladığı kaydedildi.

Basın açıklamasında “Diğer yandan aynı süreçte belediyenin kamu sağlığı adına yaptığını düşündüğü insanlık dışı bir uygulamaya da tanık olduk. Mağusa Belediyesi görevlileri “kamu sağlığını korumak” bahanesi ile bir sokak köpeğine işkence yaparak yakalamaya çabalamış, ve kopekte ciddi yaralanmalara sebep olmuştur. Mağusa Belediyesine bu nedenle uyarımızdır.” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Kamu sağlığını düşünüyorsanız bize kasıtlı olarak çöp yangınlarıyla solutturulan dumana engel olun. Zehir solumak istemiyoruz. Bu yangınların dumanını bize solutturulmasına engel olamayacaksanız niye varsınız?

Hayvanlarıbirkorkufilimininsahnelerinebenzerbirşekildeyakalamaktanvazgeçin. Yaşanangörüntülerbizimdeğilgöstermeye, anlatmaya dahi çekindiğimiz kadar korkunç.”

04/12/2019 19:30