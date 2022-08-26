Bağımsızlık Yolu CTP’yi eleştirdi

Bağımsızlık Yolu, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Mustafa Keleşzade, yazılı açıklamasında, belediyelerin birleştirilmesi sürecinde CTP'nin süreci sahiplenip örgütleme yapabileceğini ancak yapmadığını ve bu sürecin, kontrolünde olması ve kendi siyasi gücünü arttırmak açısından stratejik bir tercih yaptığını savundu.

Keleşzade, sürecin başından bu yana farklı muhalefet kesimlerinin temsilcilerinin bulunduğu Bu Memleket Bizim Platformu gibi yapıların sürece dahil edilmediğini, sürecin sadece CTP üzerinden yapıldığını, mağduriyet yaşayacak kesimlerin dahi sürecin dışında kalmasının sağladığını iddia etti.

Keleşzade, Bağımsızlık Yolu olarak toplumsal muhalefeti, tüm muhalefet kesimlerinin kolektif liderliği ile yürütmek ve sağlıklı bir süreci bundan sonrası için yaratabilmek adına mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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26/08/2022 14:44