Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki Tavrını Yarın Basın Toplantısıyla Açıklayacak
Bağımsızlık Yolu, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrını yarın basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
31/01/2020
HK
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Bağımsızlık Yolu, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrını yarın basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, basın toplantısı yarın saat 15.00’de Lefkoşa Sur içindeki Parti Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Basın toplantısında, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Parti Meclisi’nin aldığı kararlar açıklanacak.