Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu çekildi

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13/01/2024

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Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu çekildi

Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu çekildi.

Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi’nde Tasdik Memuru huzurunda gerçekleşen çekilişte 61 hediyenin kazanan numaraları belirlendi. Büyük İkramiye Redmi Note 12 Pro Cep Telefonu “1824” numaralı Mağusa’da satışı gerçekleşen bilete isabet etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada çekiliş sonucunda hediye kazananların hediyelerini nasıl teslim alabileceği ile ilgili duyuru yapılacağı belirtildi.

13/01/2024 15:45
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TAGS: Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu
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