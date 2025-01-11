Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Çekilişi Yapıldı

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11/01/2025

Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Çekilişi Yapıldı

Bağımsızlık Yolu’nun “Emekçinin Piyangosu” olarak da bilinen dayanışma piyango çekilişi 11 Ocak 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleşen çekilişte parti üyeleri ve dostlarının bağışladıkları emek yoğun ürünlerden oluşan 73 hediyenin kazanan numaraları belirlendi. Büyük ikramiye Pocco X6 Pro Cep Telefonu “4463” numaralı Lefkoşa’da satışı gerçekleşen bilete isabet etti.

Çekiliş sonucuna göre kazanan numaralar, www.bagimsizlikyolu.org/piyangohttps://www.bagimsizlikyolu.org/piyango/ web adresinde de yayınlandı.

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