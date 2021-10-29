Bağımsızlık Yolu “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” Konulu Etkinlik Düzenledi

Bağımsızlık Yolu Girne'de “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” konulu etkinlik düzenledi.

ads ads ads ads
29/10/2021

ads
ads
ads
Bağımsızlık Yolu “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” Konulu Etkinlik Düzenledi

Bağımsızlık Yolu Girne'de “Dünden Bugüne Seçim Birliktelikleri” konulu etkinlik düzenledi.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Ali Şahin tarafından yapılan sunumda,  
1990’tan 2018’e kadar solun farklı  özneleri tarafından genel seçimlerde yaratılan birliktelikler ve bu birlikteliklerin sonuçları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. 

Katılımcıların da söz aldığı etkinlikte özellikle son dönemlerde yaygınlaşan solun birleşmesi gerektiği söyleminin aksine, birleşmenin solu güçlendirmediği, tersine zayıflattığı ve yeni bölünmelere sebep olduğu üzerinde duruldu.

29/10/2021 13:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bağımsızlık Yolu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.