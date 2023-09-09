Bağımsızlık Yolu: Elektrik kar edilecek bir meseleye dönüştürülmemeli

Bağımsızlık Yolu Üyesi Cansu N. Nazlı, elektrik gibi temel ihtiyaçların, özelleştirilerek, kar elde edilecek bir meseleye dönüştürülmemesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nazlı, BRT’de katıldığı programda, Bağımsızlık Yolu olarak “enerji” gibi hem toplumsal hem de insan hakkı olan bir meselenin kamusal olarak üretilmesini savunduklarını dile getirdi.

“Aksa’nın kamulaştırılması” ile ilgili hazırladıkları yasa tasarısını Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye sunduklarını belirten Nazlı, ayrıca, elektrik gibi temel bir ihtiyacın özelleştirilerek kar elde edilebilecek bir meseleye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Nazlı, Elektrik Kurumu’nun Aksa’dan daha ucuza elektrik ürettiğini işaret ederek, Aksa’nın kamulaştırılması yasa tasarısı gibi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, on ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması, hayvan refahı, yanan orman arazilerinin imara açılmasının yasaklanması gibi bir çok yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

Nazlı, tüm yasa tasarılarının herkesin kullanımına açık olduğunu, tamamen kamusal menfaati gözeterek yapıldığını, dileyen milletvekilinin bu yasaları alıp meclis gündemine taşıyabileceğini ifade etti.

-Bir gazetecinin fikirlerinden dolayı hapis cezasıyla yargılanması kabul edilemez

Programda son günlerde gündemi meşgul eden “basın özgürlüğü” meselesine de değinen Nazlı, Ali Kişmir’in ağır cezada yargılanma konusuyla ilgili bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi, toplumun ileri gelen, bilinen isimlerden imza toplayarak, bir gazetecinin fikirlerinden dolayı hapis cezasıyla yargılanmasının kabul edilemez olduğunu görünür kılmak istediklerini belirtti.