Bağımsızlık Yolu: Erzincan halkı, ağır bir kimyasal olan siyanür tehlikesi ile karşı karşıya

Bağımsızlık Yolu, Türkiye’nin Erzincan ilinde meydana gelen maden kazasının bölge halkını, ağır bir kimyasal olan siyanür tehlikesi ile karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu ayrıca, ülkede de maden ocağı izni verilmesinin gündemde olduğunu savunarak, buna izni verilmemesi için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Sorumlusu Enver Bıldır yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan İliç’te siyanür kullanılarak altın madenciliği yapılan bölgede yaşanan toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 maden işçisinin ailelerine destek belirtti.

Su yollarına ulaşan milyonlarca ton toprağın bölge halkını siyanür tehlikesi ile karşı karşıya getirdiğini kaydeden Bıldır, altın arama şirketlerinin Türkiye’nin doğasını yok etmekte olduğunu belirtti.

Siyanür kirliliğinin nasıl temizleneceğine dair bilinen bir yolun bulunmadığını kaydeden Bıldır, “Bir kez topraklarımıza bulaştı mı, kuşaklar boyu sebep olduğu çevre sorunları ile uğraşmak zorunda kalırız. Biz Kıbrıslılar, Lefke’deki siyanürlü atıklarla 1933 yılından beridir iç içe yaşamaktayız. Onlarca yıldır verilen mücadeleye rağmen daha temizliğine bile başlayamadık” dedi.

Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde, aralarında altın madenlerinin de bulunduğu yeni madencilik izinlerinin verilmesinin gündemde olduğunu belirten Bıldır, “Gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs’ta madencilik faaliyetlerine karşı ciddi mücadeleler verilmektedir. Bu mücadelelerin daha örgütlü ve örgütler arası dayanışma ile sürdürülmesi gerekmektedir.” dedi.