Bağımsızlık Yolu, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu, demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretlere Evrensel Hasta Hakları Derneği ile devam etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu demokratik kitle örgütlerine yaptığı ziyaretlere Evrensel Hasta Hakları Derneği ile devam etti.

Parti adına Parti Meclisi Üyesi, Lefkoşa Milletvekili adayı Cemre İpçiler, Lefkoşa Milletvekili adayı Bülent Kurt ve Lefkoşa Milletvekili adayı Nazen Şansal’ın katıldığı ziyarette, Bağımsızlık Yolu heyetinin sağlıkta birçok sorun tespit ettiğini, kamusal sağlığın güçlendirilip herkese eşit ve adil bir hizmet sunulması için demokratik kitle örgütleriyle sürekli bilgi ve fikir alışverişi içerisinde bu yönde mücadele edeceklerini aktardı.

Kırsal kesimlerde tam teşekküllü hastane olmamasının sağlığa erişim hakkı önünde ciddi bir engel olduğunun konuşulduğu görüşmede, sağlığa ayrılan bütçenin, sağlık sistemindeki altyapı ve insan kaynağı eksikliklerini gidermekte yetersiz olduğuna da değinildi.

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17/01/2022 10:56