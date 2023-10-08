Bağımsızlık Yolu, Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti

Bağımsızlık Yolu (BY), Filistinli örgütlerin dün sabahtan itibaren başlattığı harekâtın bir "meşru müdafaa eylemi" olduğunu ve Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, "topraklarının işgal edildiği yetmezmiş gibi, Filistin halkına yönelik on yıllardır artarak devam eden insanlık dışı uygulamaların, bugün gelinen durumun sebebi olduğunu" ifade edildi.

Açıklamada, “ Bu yıl temmuz ayında yayınlanan bir rapora göre, yılın başından beri Filistin’de işgal gücü 153 kişiyi öldürmüştü. 18 Eylül’de açıklanan rakamlarla, bu yıl sadece Batı Şeria’da en az 38 çocuk katledilmiş durumdadır. Aileler evlerinden zorla atılmakta ve evleri işgal edilmektedir. Abluka altında tutulan halkın gıda, ilaç ve suya erişimin engellenmesi, su kuyularının beton dökülerek doldurulması ve sistematik olarak devam eden yerleşimci şiddeti, Filistin halkında öfke tohumları ekmektedir” ifadeleri yer aldı.

"Filistin coğrafyası bugün ABD ve Rusya’nın çekişme alanı haline geldi, AB devletleri de bu çekişmenin İsrail’den yana tarafı" denilen açıklamada, yapılanların petrol ve doğal gaz hesaplarının yani paranın öncelikli olduğunu ortaya koyduğu görüşü ifade edildi.