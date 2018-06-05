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Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa ve Yenierenköy Seçimleriyle İlgili Tavrını Belirledi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik olarak Gazimağusa ve Yenierenköy ile ilgili tavrını belirledi.

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05/06/2018

Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa ve Yenierenköy Seçimleriyle İlgili Tavrını Belirledi
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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölgesi  Örgütlenme Sorumlusu Hatice Azizoğlu’nun yazılı olarak yaptığı açıklamaya göre, Gazimağusa’da tercih edilebilecek herhangi bir aday bulunamadığı gerekçesiyle Bağımsızlık Yolu üyesi seçmen ve sempatizanlar sağ zihniyeti geriletecek şekilde oy vermeye çağrılarak  serbest bırakıldı.

Bağımsızlık Yolu, Yenierenköy’de de Tandoğan Yalkut’u destekleme kararı aldı.

Azizoğlu, Gazimağusa Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunarak,  geçmiş seçimlerde sağ zihniyetin eline geçen Gazimağusa Belediyesinden, Gazimağusa ve halkının  hak ettiği değeri ve ilgiyi görmediğini savundu.

Azizoğlu, Gazimağusa’nın  sermayenin doğa üstünde yaratmış olduğu ciddi tahribatlar sonucunda çarpık kentleşme gibi sorunlarla gitgide büyüyen bir şehir haline geldiğini kaydetti.

Azizoğlu, Gazimağusa’da yerel seçimlerde  solun birleşerek ortak aday çıkarma şansının  kaybedildiğini ifade ederek, “24 Haziran yerel seçimlerinde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği açısından seçim çalışmalarına katkı koyabileceğimiz, tercih edebilecek herhangi bir aday bulunamadığı için Mağusa seçmeni olarak aramızda bulunan üyelerimizi ve sempatizanlarımızı sağ zihniyeti geriletebilecek şekilde oy kullanmaları için serbest bıraktığımızı bildiririz” ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, Yenierenköy Belediyesinin tekrar ayakta durabildiğini görmek umuduyla

Tandoğan Yalkut’u desteklediklerini de belirtti.

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TAGS: Bağımsızlık Yolu, haber, kıbrıs
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