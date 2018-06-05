Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa ve Yenierenköy Seçimleriyle İlgili Tavrını Belirledi

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölgesi Örgütlenme Sorumlusu Hatice Azizoğlu’nun yazılı olarak yaptığı açıklamaya göre, Gazimağusa’da tercih edilebilecek herhangi bir aday bulunamadığı gerekçesiyle Bağımsızlık Yolu üyesi seçmen ve sempatizanlar sağ zihniyeti geriletecek şekilde oy vermeye çağrılarak serbest bırakıldı.

Bağımsızlık Yolu, Yenierenköy’de de Tandoğan Yalkut’u destekleme kararı aldı.

Azizoğlu, Gazimağusa Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmiş seçimlerde sağ zihniyetin eline geçen Gazimağusa Belediyesinden, Gazimağusa ve halkının hak ettiği değeri ve ilgiyi görmediğini savundu.

Azizoğlu, Gazimağusa’nın sermayenin doğa üstünde yaratmış olduğu ciddi tahribatlar sonucunda çarpık kentleşme gibi sorunlarla gitgide büyüyen bir şehir haline geldiğini kaydetti.

Azizoğlu, Gazimağusa’da yerel seçimlerde solun birleşerek ortak aday çıkarma şansının kaybedildiğini ifade ederek, “24 Haziran yerel seçimlerinde hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyeliği açısından seçim çalışmalarına katkı koyabileceğimiz, tercih edebilecek herhangi bir aday bulunamadığı için Mağusa seçmeni olarak aramızda bulunan üyelerimizi ve sempatizanlarımızı sağ zihniyeti geriletebilecek şekilde oy kullanmaları için serbest bıraktığımızı bildiririz” ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, Yenierenköy Belediyesinin tekrar ayakta durabildiğini görmek umuduyla

Tandoğan Yalkut’u desteklediklerini de belirtti.