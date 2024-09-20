Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, ülke ekonomisi ve enflasyondaki artış ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ersoy yazılı açıklamasında, enflasyona yönelik değerlendirme yaparak, emekten yana çözüm önerilerine işaret etti ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kamudaki en yüksek maaşın da asgari ücretin üç katını geçmemesi gerektiğini belirten Ersoy, alım gücünü artırmak için de “servet vergisi” alınması gerektiğini savundu. Ersoy, bu gelirin halkın temel giderlerini karşılamak için kamusal yatırımlarda kullanılması gerektiğini ifade etti.

Elektrik, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki harcamaların azaltıldığı oranda halkın alım gücünün artacağını ifade eden Ersoy, kamucu bir ekonomi, genişlemeci bir maliye politikası ile bu imkanların yaratılabileceğini belirtti. Ersoy, dolaylı vergilerin azaltılması ve doğrudan vergilerin kademeli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, AKSA ve Ercan Havalimanı’nın kamulaştırılması gerektiğini ifade etti. Ersoy, teşviklerin kesilmesi ve vergi muafiyetlerinin son bulması gerektiğini de belirterek, ülkede kurulacak üretim, dağıtım ve satış kooperatifleriyle üreten ve kamucu bir ekonomiye geçilmesinin önemine dikkat çekti.

Özel sektörde 10 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması gerektiğini savunan Ersoy, özel teknik işler ve mevcutların yenilenmesi dışında, yeni çalışma izni çıkarılmaması gerektiğini kaydetti.