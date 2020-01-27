Bağımsızlık Yolu: Gericilik artarak körükleniyor

Bağımsızlık Yolu, ülkede, Türkiye’deki cemaatlere ait yurt ve derneklerde gerçekleştirilen faaliyetlerle dini gericiliğin artarak körüklendiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde öğrenci yurdu maskesi altında gericilik faaliyetlerine devam edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “İlkokuldan fazla caminin bulunduğu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ayrılan bütçenin Din İşleri'ne ayrılan bütçenin yanında komik kaldığı, her adım başı yardım derneği, eğitim merkezi, yurt, misafirhane gibi masum isimlerin arkasına sığınıp, kuran kurslarının gerici cemaatler tarafından açıldığı, zorunlu din derslerinin eğitim müfredatında zorunlu olarak çocuklarımıza dayatılmasının giderek arttığı ülkemizde dini gericilik artarak körüklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Devlet görevi olan ve ücretsiz olarak sağlanması gereken okul çağı öncesi çocuklarının bırakılabileceği, nitelikli ve ücretsiz kamusal kreşlerin olmayışı ve yine devletin okullarda tam gün eğitim verememesi yüzünden özellikle özel sektörde çalışıp çocuklarını mesai saatleri içerisinde güvenle bırakacak yeri olmayan ailelerin, ücretsiz olarak sunulan Kuran derslerine yönelmek; bu kursları çocuklarını bırakacakları bir yuva mantığıyla kullanmak zorunda kaldıkları iddia edildi.

Açıklamada “Nitelikli, bilimsel, ücretsiz ve herkese eşit eğitim her çocuğun hakkıdır ve bu hakkı devlet sağlamak zorundadır” denildi.

27/01/2020 13:33