Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü “3. Olağan Bölge Kurulu” yapıldı

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01/09/2023

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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü “3. Olağan Bölge Kurulu” yapıldı

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, “3. Olağan Bölge Kurulu” yapıldı. Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Sorumlusu Haydar Dolmacı seçildi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Girne bölge lokalinde yer alan kurul, demokrasi ve devrim şehitleri, iş kazalarında hayatlarını kaybeden emekçiler ile depremde hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Divanın oluşumuyla devam eden kurulda, 2. dönem faaliyet raporu üyelerle paylaşıldı ve mali rapor oy birliği ile kabul edildi.

01/09/2023 12:27
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TAGS: haber, kıbrıs, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü
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