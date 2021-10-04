Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü: “Denetim Yapılmalı, Cezai Uygulamalar Caydırıcı Olmalı”

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Çevre Dairesi ve ilgili kurumlara denetim çağrısı yaparak, cezai uygulamaların caydırıcı şekilde uygulanmasını talep etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan Bahçeli köy sahilindeki “doğaya aykırı uygulamaların” yerinde ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, inşaat şirketlerinin, kâr uğruna doğayı talan ettiği savunularak, çıkarılan molozların şirketlerin insafına bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

Çevre Dairesi ve ilgili kurumlara denetim çağrısı yapılan açıklamada, cezai uygulamaların caydırıcı şekilde uygulanması talep edildi.

Açıklamada, örgütün, bu ve benzeri olayların takipçisi olacağı da belirtildi.

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04/10/2021 13:35