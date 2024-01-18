Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, kamusal toplu taşıma talebiyle eylem yaptı

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18/01/2024

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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, kamusal toplu taşıma talebiyle eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, eski Girne Hirondel çemberinde, “Kamusal Toplu Taşıma İstiyoruz” pankart açarak bildiri dağıttı.


Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, dağıtılan bildiride, “her geçen gün daha da artan trafik çilesinin” ortadan kalkması ve ulaşımda harcanan sürenin azalması için toplu taşıma talep edildi.

Toplu taşımanın trafik güvenliği ile araba, benzin, sigorta ve seyrüsefer harcamalarından tasarruf açısından da önemine işaret edilen bildiride, herkesin faydalanabileceği kapsayıcı bir ulaşım sisteminin şart olduğu belirtildi.

18/01/2024 14:45
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TAGS: Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, kamusal toplu taşıma talebiyle eylem yaptı
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