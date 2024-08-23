Bağımsızlık Yolu Girne Lokali’nde “Kasiyerler Ayağa” belgesel gösterimi yapıldı

Bir işçi belgeseli olan “Kasiyerler Ayağa” belgeseli çarşamba günü Bağımsızlık Yolu Girne Lokali’nde gösterildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, sendikasız, güvencesiz ve mutsuz çalıştırılmanın yarattığı sorunlara vurgu yapan ve özel sektör emekçilerinin sorunlarını ortaya koyan belgesel gösteriminin halka açık olarak yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada belgesele ilişkin şunlar belirtildi:

“Özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken belgesel, emekten yana mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Kiler Market kasiyer çalışanlarının taburelerinin kaldırılması sonrası başlatılan mücadele sürecinin anlatıldığı Kasiyerler Ayağa belgeseli, emekçilerin yaşadığı sorunları ve patronların takındığı tavırları ele alıyor.”