Bağımsızlık Yolu, Girne'de Açık Pazarı ziyaret etti

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15/12/2022

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Bağımsızlık Yolu, Girne'de Açık Pazarı ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu'nun Girne Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adayları, Girne'deki açık pazarı ziyaret ederek halk ve esnafla biraraya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde halktan, emekten, kadından ve doğadan yana mücadelenin önemine vurgu yapan Bağımsızlık Yolu üyeleri, adayların tanıtıldığı broşürleri dağıtarak, yerel yönetimlerin ekonomiye katkıları ile ilgili fikir paylaşımında bulundu.

 

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında, Güzelyurt’ta ise TDP listesinde yer alacak adaylarla seçime katılıyor.

15/12/2022 13:20
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