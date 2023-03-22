Bağımsızlık Yolu Girne’de 'Marksist Siyaset' dersi düzenledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Girne’de “Marksist Siyaset” dersi düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun sunumuyla verilen derste, sınıf mücadelesi, proletarya, burjuvazi, iktidar, devlet gibi kavramlar irdelendi.

Marksist bakış açısıyla, siyaset, yasal mücadele, parlamento mücadelesi üzerinde durulurken, farklı siyasetlerin bakış açıları ile de karşılaştırmalar yapıldı.

Açıklamaya göre, “Marksizm’den önce işçi hareketi”, “Bağımsız işçi partisinin fikrini ilk kim ortaya koydu?”, “Komünist Manifesto'da ortaya konan temel ilkeler nelerdir?”, “Seçimler, boykot ve parlamenter salaklık” gibi başlıklar üzerinde durulurken, Marksist Siyaset’in ana tartışma başlıklarının gelişiminin aktarılması ve daha derin bir sorgulama için temeller oluşturulma hedeflendi.

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22/03/2023 10:16