Bağımsızlık Yolu, Girne’de “Özel Sektörde Çalışma Şartları ve Sendikalaşma” Konusunu İrdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen bölge etkinlikleri Girne'de de gerçekleştirildi.

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01/10/2021

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Bağımsızlık Yolu, Girne’de “Özel Sektörde Çalışma Şartları ve Sendikalaşma” Konusunu İrdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen bölge etkinlikleri Girne'de de gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu tarafından “Özel Sektörde Çalışma Şartları ve Sendikalaşma” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. 

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, sunum konusuna ilişkin katılımcıların dahil olduğu verimli bir sohbet yapıldı. Sunumda, özel sektör çalışanlarının hakları konusunda bilinçlenmesinin önemi ve daha fazlası için mücadele etmenin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması ve özel sektördeki maaşın en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gereğinin üzerinde duruldu.

01/10/2021 12:36
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Girne, Özel Sektör
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