Bağımsızlık Yolu Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de halkı mitinge çağırdı

Bağımsızlık Yolu; Girne, Lefkoşa, ve Güzelyurt’da bildiri dağıtımı yaparak halkı 26 Ekim Cuma 19.00’da Selimiye Meydanı’na gerçekleştireceği Pahalılığı Protesto Mitingi’ne çağırdı.Bildirilerle Halk Pahalılığı Protesto Mitingi’ne çağrıldı. Güzelyurt’da 22 Ekim sabah 7.30’da Portakal Çemberi olarak bilinen kavşakta, 23 Ekim Salı sabah 7.15’te ise Başbakanlık Işıkları olarak bilinen noktada bildiri dağıtımı yapıldı.

23 Ekim Çarşamba13.15’te ise Girne Çarşamba Pazarı’nda gezerek bildiri dağıtımı yapıldı.

Girne Çarşamba Pazarı’nda bir konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri MünürRahvancıoğlu, “Ekmeğe zam! süte zam! her şeye zam! “Hükümet ne yapsın” diyorlar. Hükümet otellerin, kumarhanelerin, özel üniversitelerin, özel hastanelerin elektrik parasını ödüyor.

Patronlara her türlü muafiyet, teşvik, indirim uyguluyor. Hükümet halk, asgari ücretli, küçük üretici, küçük esnaf için ne yapıyor? Hükümetin otellerin elektriğini ödeyecek parası varken, halkın elektriğini sübvansiye edecek parası yok mu? Artık yeter!” ifadelerini kullanarak halkı Pahalılığı Protesto Mitingi’ne çağırdı.

Girne Çarşamba Pazarı’ndaki dağıtımda halk ile temas edip ekonomik krizle ilgili görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulan Bağımsızlık Yolu üyelerine halk alkışlarla destek verdi.