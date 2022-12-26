Bağımsızlık Yolu, halka desteği için teşekkür etti

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26/12/2022

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Bağımsızlık Yolu, halka desteği için teşekkür etti

Bağımsızlık Yolu kendi logosu ile girdiği Belediye Meclisi seçimlerinden; Lefkoşa'da yüzde 3,19 ve Girne'de yüzde 4,51 oranlarında oy aldığını ve seçimden oylarını arttırarak çıktığını belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, emekçilerin sınıfsal çıkarlarını savunma kararlılıklarını bileyediğini belirttiği  bu destek için halka teşekkür etti.

Bağımsızlık Yolu, “Partimiz emeğin sesini daha gür bir şekilde yükseltmeye devam edecek; yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe karşı, barış, demokrasi ve emeğin kurtuluşu mücadelesini artarak sürdürecektir” dedi.

26/12/2022 13:17
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Girne, kktc
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