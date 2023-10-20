Bağımsızlık Yolu: “Hirondel isminin oybirliği ile değiştirilmesini kabul etmiyoruz”

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Girne Belediyesi'nin Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla "Hirondel" olarak bilinen kavşağın "Rauf Raif Denktaş Meydanı" olarak değiştirilmesini eleştirdi ve bu kararı kabul etmediklerini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, bir sokağın, bir meydanın isminin o kentte yaşayan insanların ortak hafızasının, geçmişinin, kişiliğinin ve psikolojisinin parçası olduğu ifade edilerek, bu isim değişikliğinin, "unutturma" operasyonunun devam ettirilmesi olduğu iddia edildi.

Açıklamada, bu isim değişikliğinin CTP'li belediye başkanı döneminde yapılması da ayrıca eleştirildi.