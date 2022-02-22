Bağımsızlık Yolu: Hükümet değişti ancak iktidar değişmedi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, hükümetin değiştiğini ancak iktidarın değişmediğini söyledi.

“Hükümeti değiştirmek isteyenler, değişmeyen muhalefet anlayışına sarılmaya devam ediyor” diyen Özkızan, Bağımsızlık Yolu’nun emekçilerin ve halkın çıkarlarını ve haklarını gözeten somut talepleri siyasetin ve toplumsal yaşamın merkezine taşıma mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Celal Özkızan, yaptığı yazılı açıklamada, rejim partilerinin kuracağı en sağlam ve en nitelikli bakanlardan oluşan hükümetin bile etki alanının sınırlı kalmaya mahkum olacağını, ipleri gerçek iktidar sahiplerinin tutacağını savundu.

Muhalefetin enerjisini ve gücünü hükümeti eleştirmeye, genelgeçer laflara harcayacağını, bir sonraki seçime kadar kimseyi küstürmeden ‘nasıl daha çok oy alırımın’ hesabını yapacağını savunan Özkızan, halkı gerçek muhalefeti büyütmek için Bağımsızlık Yolu’nda örgütlenmeye, mücadeleyi ve direnişi yükseltmeye çağırdı.

Bu habere tepkiniz:



22/02/2022 16:23