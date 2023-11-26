Bağımsızlık Yolu hükümetin torak satışı ve nüfus politikasını eleştirdi

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı, halkın ciddi bir barınma sorunu yaşarken ülke topraklarının yabancılara satılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, Cansu N. Nazlı katıldığı bir televizyon programında, İnşaat alanına sınır getirilmesi ve gençlerin konut sahibi olabilmesi için devlet politikası üretilmesi gerektiğini belirten Nazlı, “Neoliberal politikalar bizi yaşadığımız ülkede başımızı sokacak bir çatımız, barınma hakkımızı kullanabileceğimiz evimiz dahi olmayacak şekilde giderek fakirleştiriyor” dedi.

İnşaat alanlarındaki büyümenin doğaya ve ekolojiye de zararı olduğunu vurgulayan Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak inşaat şirketlerinin doğaya vermiş olduğu zararla ilgili “Çevre Vergisi” vermesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Nüfus artışının etkilerinin hayatın her alanında hissedildiğini ileri süren Nazlı, bu durumu kontrol etmek için kimlikle giriş çıkışların durdurulması, istisnai durumlar dışında yeni çalışma izni verilmemesi ve nüfus sayımı yapılması gerektiğini kaydetti.

Devlet hastanelerinin mevcut nüfusa dahi yetemeyecek durumda olduğunu savunan Nazlı, bu durumun sağlık bütçesinin yüzde sekseninin, özele sevk adı altında özel sağlık kuruluşlarına gitmesinden kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Benzer bir durumun eğitim için de geçerli olduğunu ifade eden Nazlı, özel üniversitelere ve kolejlere teşvik ve muafiyetlerle bir sürü imkan sağlandığını, teşviklerin ve muafiyetlerin kaldırılarak özel eğitim kurumlarının vergilendirilip alınan verginin kamusal eğitimin geliştirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi.