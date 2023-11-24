Bağımsızlık Yolu: “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur”

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24/11/2023

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Bağımsızlık Yolu: “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur”


 Bağımsızlık Yolu, Gönyeli-Güzelyurt yolu çemberinde “İfade Özgürlüğü Onurumuzdur” pankartı tutarak, bildiri dağıttı.

Partiden verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu’nun gazeteci Ali Kişmir’in pazartesi günü görüşülecek davasına dikkat çekmek üzere düzenlediği eylemde, "halk mahkeme önünde mücadeleye çağrıldı".

“Düşünce yargılanıyor, ifade özgürlüğü yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor, sen yargılanıyorsun!” yazan bildiride, insanların düşüncelerinden dolayı yargılandığı bir ülkede kimsenin güvende olmadığı da ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu, pazartesi ve çarşamba günleri de bu konuda eylem düzenlemişti.

24/11/2023 15:22
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TAGS: haber, kıbrıs
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