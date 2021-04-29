Bağımsızlık Yolu ile Baraka Kültür Merkezi 1 Mayıs Kapsamında Yürüyüş ve Etkinlik Düzenliyor

Bağımsızlık Yolu ile Baraka Kültür Merkezi 1 Mayıs’ta yürüyüş ve etkinlik düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, “Ultra Zenginler de Bedel Ödesin Diye 1 Mayıs’ta Sokağa” çağrısıyla düzenlenecek yürüyüş, cumartesi günü saat 17.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanındaki çemberden başlayacak, Göçmenköy Çocuk Parkı’nda tamamlanacak.

Göçmenköy Çocuk Parkı’nda ise saat 18.00 itibarıyla sahne etkinlikleri, konuşmalar ve Sol Anahtarı konseri olacak.

Yürüyüş ve etkinlikte zenginlerden Servet Vergisi alınması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talepleri dile getirilecek.

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta halkı ve ilerici örgütleri emeğin sesini yükseltmeye, yürüyüşe katılmaya çağırdı.

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29/04/2021 14:34