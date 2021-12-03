Bağımsızlık Yolu ‘’İmar Planının Bölgenin Pek Çok Değerini Yitirmesine Neden Olacağını’’ Savundu

Bağımsızlık Yolu, Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın ekolojik talan ile bölgenin pek çok değerini yitirmesine sebep olacağını ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve bazı Oda yetkililerinin partiye ziyaretiyle gerçekleştirilen görüşmede, Parti yetkilileri

2021 İmar Planı’na karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Şehir Plancıları Odası’na destek belirten Parti yetkilileri, sermaye kesiminin çıkarlarına göre tasarlanan ve yaratacağı ekolojik talan ile bölgenin pek çok değerini yitirmesine sebep olacak 2021 İmar Planı’na karşı mücadele edileceğini vurguladı.

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03/12/2021 16:16