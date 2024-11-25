Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet olaylarında ürkütücü bir artış var”

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, kadına yönelik şiddet vakalarında ürkütücü bir artış yaşandığını belirtti.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Girne Kaymakamlık binası önünde basın açıklaması yaptı. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Evren Gürtunç tarafından okunan basın açıklamasında, kadına yönelik ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarında somut ve ürkütücü bir artış yaşandığını belirtti.

Açıklamada, Partinin, kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadelede alınabilecek tedbirlere de yer verildi.