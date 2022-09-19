Bağımsızlık Yolu kamuda taşeron uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu

Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron uygulamasına, emekçinin hakkının yendiği gerekçesiyle son verilmesi çağrısında bulundu.

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19/09/2022

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Bağımsızlık Yolu kamuda taşeron uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu

Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron uygulamasına, emekçinin hakkının yendiği gerekçesiyle son verilmesi çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu adına yapılan yazılı açıklamada, Kamu İşçileri Sendikası'nın, üç okulda, taşeron firmalara çalışan hademelerin haklarının verilmediği gerekçesiyle eylem yaptığına işaret edilerek, “Taşeron firmalar üzerinden emek sömürüsüne maruz kalan emekçiler, hem okullarda hem de sağlık kuruluşlarında ciddi bir sıkıntı yaşamaktadırlar” denildi.

Taşeron firmaların, emekçiyi ucuza çalıştırıp bu sistemden fayda sağladığı, zarar görenin de işçiler olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu kölelik zincirini kırmanın tek yolu; kamuda taşeron uygulamasına derhal son vermek ve tüm taşeron emekçileri kamu işçisi olarak istihdam etmektir” ifadelerine yer verildi.

19/09/2022 16:32
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TAGS: Bağımsızlık Yolu
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