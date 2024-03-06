Bağımsızlık Yolu kamudaki taşeron işçilere destek eylemi ve bildiri dağıtımı yaptı…

Bağımsızlık Yolu, bugün Vergi Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde eş zamanlı bildiri dağıtımı yaptı.

Bağımsızlık Yolundan yapılan yazılı açıklamada, gelen ihbar sonucunda yapılan değerlendirme ve araştırma sonrası Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Vergi Dairesinin temizlik işlerini yürüten taşeron firmanın, çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarını yapmadığını tespit eden Bağımsızlık Yolu üyelerinin, yaşanan bu duruma dikkat çekmek adına iki farklı kamu kurumu önünde bildiri dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

-“Kamu kurumlarının sorumluluğu var”

Dağıtılan bildiride, İş Yasası’nın 23. maddesine göre, “Taşeronlara ödeme yapılmadan önce işçilerin maaş ve yatırım alacaklarını karşılamak kamu kurumlarının sorumluluğudur” denmesine rağmen uzunca bir süredir çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılmamasına rağmen kamu kurumlarının taşeron şirketlere ödeme yapmaya devam etmesine dikkat çekildi. Kamu kurumlarının İş Yasası’na uymayarak hem işçileri hem de Sosyal Sigorta’yı zarara uğrattığı vurgulanırken “Kamuda Taşerona Son!” çağrısı yapıldı.

Bildiride, Anayasa’nın “kamunun yürütmekte olduğu asıl ve sürekli hizmetlerin kamu görevlileri eliyle verilmesi gerektiğini” söylediği hatırlatılırken, “Kamudaki pek çok hizmetin taşeron şirketlere devredilerek, hem kamu kaynakları özel şirketlere akıtılıyor hem de isçilerin hakları gasp ediliyor” denildi.

Dağıtım sırasında birçok vatandaşın yaşanan bu duruma tepki gösterdiği, özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlardan ve ülkedeki denetimsizlikten yakındığı kaydedildi. Bildirinin özel sektör emekçilerinin sorunlarına dikkat çektiği ve görünür kıldığı için birçok vatandaş tarafından takdir topladığına da değinildi.