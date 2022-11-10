Bağımsızlık Yolu 'Karma Evlilik Suç Değildi' eylemine destek belirtti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, karma evlilik mağduru kişilerin 19 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceği “Karma Evlilik Suç Değildir” eylemine destek belirterek, katılım çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Özkızan, “Toplumda karma evlilikler olarak bilinen ve sadece bir tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) vatandaşı olduğu evliliklerden doğan çocukların, KC ve dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı alamamasına ilişkin haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor” ifadelerini kullandı.

Karma evlilik mağdurlarının güney Lefkoşa’da yapacağı eyleme Bağımsızlık Yolu olarak destek vereceklerini kaydeden Özkızan, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KC arasında sıkışmış durumdadır. Bu sıkışmışlığın bir sonucu olarak da, bazen TC’den bazen de KC’den kaynaklı çok ciddi sıkıntılar Kıbrıslı Türklerin hayatını zorlaştırmaktadır. Karma evliliklerden doğan pek çok Kıbrıslı Türk çocuğun, yasal hakkı olmasına rağmen KC vatandaşlığı alamaması da bu sıkıntılardan biridir” dedi.

Bu sorunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “ırkçılığa varan keyfi tutumundan kaynaklandığını” savunan Özkızan, insan haklarına duyarlı, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı tüm örgütleri eyleme destek açıklamaya ve katılmaya çağırdı.

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10/11/2022 14:22