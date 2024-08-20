Bağımsızlık Yolu, Kasiyerler Ayağa isimli belgeseli gösterecek

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü yarın, "Kasiyerler Ayağa" adlı belgeselin gösterimini yapacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla yapılacak gösterim, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Lokali'nde saat 20.00'de başlayacak.

Halka açık olacak belgeselde, özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek emekten yana mücadelenin önemine işaret ediliyor. Belgeselde, bir markette kasiyerlerin taburelerinin kaldırılması sonrası başlatılan mücadele süreci anlatılıyor.