Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıslı Türkler geri adım atmaya alışkın değildir”

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27/09/2022

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Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıslı Türkler geri adım atmaya alışkın değildir”

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türklerin, hem Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısından “geri çevrilmeye alışkın olsa da, geri adım atmaya alışkın olmadığını” belirtti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan yazılı açıklamasında, Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyetin, Türkiye’de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gittiğini, ancak Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, heyette bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişine izin verilmediğini kaydetti.

Rahvancıoğlu’nun bir süre bekletildikten sonra ülkeye geri gönderileceğini ifade eden Özkızan, “Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıslı Elen yetkililerin yasakları ile karşılaşırlar, hem de Türkiye yetkililerinin yasakları ile karşılaşırlar. Kıbrıslı Türkler bazen ‘Türkiye kökenli’ ya da ‘yerleşik’ diye suçlanarak geri çevrilirler, bazen de ‘Kıbrıslı’ ya da ‘muhalif’ diye suçlanarak geri çevrilirler. Kıbrıslı Türkler, geri çevrilmeye alışkındırlar. Kıbrıslı Türk halkı, geri çevrilmeye alışkın olsa da, geri adım atmaya alışkın değildir. Geri adım atmayacağız”

27/09/2022 15:15
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Münür Rahvancıoğlu
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