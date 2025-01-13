Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da üyelerine yönelik kurs düzenledi

Bağımsızlık Yolu, parti ideolojisi hakkında üyelerine yönelik eğitim düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, parti ideolojisini anlatmak amacıyla Örgüt Okulu ismiyle düzenlenen eğitim Lefkoşa’da Parti Merkezinde yer aldı.

Eğitimde Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Mustafa Keleşzade, partinin bildirgesi ve programı hakkında bilgi verdi. Örgüt Okulunda Bağımsızlık Yolu’nun kuruluş iddiası, ideolojik-politik çizgisi ve diğer siyasetlerle olan temel farkları da anlatıldı.