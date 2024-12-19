Bağımsızlık Yolu, Mağusa Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti

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19/12/2024

Bağımsızlık Yolu, Mağusa Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu üyeleri, Mağusa Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, parti ideolojisinin dernek üyeleriyle paylaşıldığı, yürütülen kampanyalar ve eylemler hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

Bağımsızlık Yolu üyeleri, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, ultra zenginlerden servet vergisi alınması ve özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması mücadelesine de değindi.

Ziyarette konuşan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, bireysel mücadeleyle yapılamayacak konular için doğru yerde örgütlenmeye gerek olduğunu belirtti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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