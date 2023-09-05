Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu yapıldı. Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Sevgül Uzkan seçildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, bölge kurulu, demokrasi ve devrim şehitleri, iş kazalarında hayatlarını kaybeden emekçiler ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Kurulda konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun emekten, kadından, doğadan yana sınıf mücadelesi verdiğini ve kamusal hak olan eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok konuda mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Mağusa Bölge üyelerinin katılımı ile gerçekleşen kurulda, 2. dönem faaliyet raporu üyelerle paylaşılırken, ilgili dönemin mali raporu da oy birliği ile kabul edildi.