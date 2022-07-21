Bağımsızlık Yolu 'Marksist felsefe' konusunu ele aldı

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu programında yer alan “Marksist felsefe” dersinde, materyalizm-idealizm, tarihselcilik-evrenselcilik, diyalektik-metafizik kavramlarının ele alındığı belirtildi.

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21/07/2022

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Bağımsızlık Yolu 'Marksist felsefe' konusunu ele aldı

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu’nun, “Marksist felsefe” konusunu irdelediği bildirildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde yer alan eğitimin, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu tarafından verildiği kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu programında yer alan “Marksist felsefe” dersinde, materyalizm-idealizm, tarihselcilik-evrenselcilik, diyalektik-metafizik kavramlarının ele alındığı belirtildi.

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu’nun, 10 derslik bir programla, parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedeflediği kaydedildi.

21/07/2022 13:57
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TAGS: Bağımsızlık Yolu, Marksist, felsefe,
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