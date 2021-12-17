Bağımsızlık Yolu Milletvekili aday listesini YSK'ya sundu

Bağımsızlık Yolu, 23 Ocak'ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için adaylık başvurusunu bugün saat 13.30’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre milletvekili adayları ve parti üyelerinin oluşturduğu kortejle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne giden Bağımsızlık Yolu temsilcileri müracaatlarını YSK yetkililerine teslim etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “Emekçilerimizin, çalışan insanlarımızın, gün geçtikçe yoksullaşmakta olan, güvencesizleşen, haklarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya olan halkımızın temsilcisi olmak üzere seçime giriyoruz. Bağımsızlık Yolu, özel sektörde çalışan insanlarımızın, kamu emekçilerinin, kadınlarımızın, talan edilen doğamızın maruz kaldığı olumsuzlukları dile getiren, sokakta eyleme döken bir siyasi partidir ve genel seçimlere girerek bu sorunlarla ilgili sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Rahvancıoğlu, parlamentoda gerçekleştirilmesi mümkün değilmiş gibi davranılan tüm haklar için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

“Artık, emekçilerin, kadınların, işsizlerin, gençlerin, yaşlıların, sosyal hizmetlerden hizmet alamayanların partisi Bağımsızlık Yolu var” diyen Rahvancıoğlu, önlerindeki süreçte yapacaklarını şu şekilde sıraladı:

“Özel sektörde sendikalaşma, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, eşel mobilin bir aya çekilmesi, servet vergisi alınması, eğitim ve sağlığın ücretsiz hale getirilmesi, ulaşım maliyetlerinin benzin ithalatçılarının tekelinden kurtarılması ve toplu taşımacılık sisteminin getirilmesi, her bölgeye sığınma evi yapılması, doğanın talanına dur denmesi için geçmişte sokakta olduğu gibi önümüzdeki seçim sürecinde ve ileride parlamentoda sesimizi yükselteceğiz”

Bağımsızlık Yolu’nun adaylara değil, parti programına ve vizyonuna oy istediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, “Emekçi halkın derdine çare üretmek üzere, parti programımızın arkasında duran adaylarımızla bu seçime giriyoruz” diye konuştu.

50 milletvekili adayı ve sıralaması şöyle:

“Lefkoşa: 1.Cansu Nafiya Nazlı, 2.Mustafa Erk, 3.Cemre İpçiler, 4.Münür Rahvancıoğlu, 5.Özlem Deligöz, 6.Ahmet Karakaşlı, 7.Nazen Şansal, 8.Gazi Gök, 9.Fatma Sezikli, 10.Tahsin Oygar, 11.Sunalp Asena, 12.Aziz Güven, 13. Behiç Anibal, 14. Mustafa Bülent Çakır, 15.Evren Cem, 16.Mustafa Keleşzade.

Gazimağusa: 1. Sabahat Aydıç, 2. Yusuf Bülent Yüksel, 3.Sevgül Uzkan, 4.Hüseyin Akçengel, 5.Melisa Koloz, 6.Ahmet Güvenler, 7.Serap Kedi, 8.Hilmi Buruk, 9.Umut Ersoy, 10.Hasan Çağın Tezbaşar, 11.Cenk Tuncay,12.Arif Bayraktar,13.Tağmaç Özberk.

Girne: 1.Zimzer Sertel, 2.İbrahim Bulut, 3.Ayla Aydoğan Gökay, 4.Yusuf Özgü Sertel, 5.Haydar Dolmacı, 6.Güngör Acar, 7.Enver Timur Gürzap, 8.Halil İbrahim Keleşzade, 9.Gülertan Aşık, 10.Salih Hayaloğlu, 11.Mustafa Batak.

İskele: 1.Zekiye Şentürkler, 2.Hakan Tanıttıran, 3.Nermin Sontaş, 4.Mehmet Kılıç, 5.Bülent Kurt,

Güzelyurt: 1.Nil Çukurovalı Özkızan, 2.Neriman Çukurovalı, 3.Meryem Nazlı.

Lefke: 1.Feray Yalçuk, 2.Hüseyin Tezbaşar”

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17/12/2021 16:38