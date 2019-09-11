Bağımsızlık Yolu, Milli Eğitim Bakanlığı'nı protesto etti

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü, ücretsiz eğitim ve Anayasal hakkı savunmak için Lefkoşa Türk Lisesi önünde bildiri dağıtımı ve basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, devlet okullarında öğrenci ve velilerden gayrıyasal ve denetimsiz bir şekilde para toplandığı ileri sürülerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın buna göz yumduğu savunuldu.

Anayasa’nın ‘59. Maddesinde Öğrenim ve Eğitim Hakkı’ başlığıyla düzenlenen kamusal ücretsiz eğitim hakkının Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okulları idareleri ve okul aile birliklerinin “gaspı” altında olduğu iddia edildi.

Devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve altyapısını sağlamanın Eğitim Bakanlığı’nın yasal görevi olduğunu ancak bu görevini yerine getirmediği savunulan açıklamada, velilerden çeşitli sebeplerle para toplanması “gayr ıyasal ve denetim dışı” olarak nitelendi.