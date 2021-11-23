Bağımsızlık Yolu, muhalefet programını açıklayacak

Bağımsızlık Yolu, muhalefet programını basına anlatmak üzere cumartesi basın toplantısı düzenliyor.

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23/11/2021

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Bağımsızlık Yolu, muhalefet programını açıklayacak

Bağımsızlık Yolu, muhalefet programını basına anlatmak üzere cumartesi basın toplantısı düzenliyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Cumartesi, saat 10.00’da, Merkez Lefkoşa’da yer alacak toplantıda, ocak ayında parti üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen çalıştay sonucu oluşturulan Muhalefet Programı anlatılacak.

“Çalışma Yaşamı, Sosyal Hizmetler, Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık, Ekoloji, İçişleri, Ulaşım ve Haberleşme, Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor, Kıbrıs Sorunu” başlıklarından oluştuğu belirtilen Bağımsızlık Yolu muhalefet programında, parti programında yer alan başlıklarla ilgili kısa sunumlar yapılacak.

23/11/2021 11:24
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TAGS: Bağımsızlık Yolu
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