Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu Kıbrıs tarihi konusunu irdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, dün akşam Gazimağusa’da Kıbrıs tarihi konusunu irdeledi.

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre, Ali Şahin’in katkı koyduğu Kıbrıs tarihi dersinde, Bağımsızlık Yolunun Kıbrıs sorununa karşı bakış açısının ele alındığı, Kıbrıs’ta çözümün nasıl sağlanabileceğine dair görüşlerin tartışıldığı, neo-liberal saldırılara karşı mücadelede ortaklaşmanın önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Kıbrıs sorununun temelinde, Kıbrıs halklarının söz, yetki, karar ve iktidar sorunu olduğu anlatılan eğitimde, Kıbrıslı Türklerin çeşitli alanlardaki varoluş mücadelesine yer verildiği ifade edildi.