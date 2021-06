Bağımsızlık Yolu: Pandemide çocukların hakları unutuldu

Bağımsızlık Yolu, ev izolasyonu olan salgın döneminde çocuk istismarı ve ev içi şiddetin “daha görünür” hale gelmesiyle, ülkede çocukları şiddetten koruyucu, ihmal ve istismar önleyici devlet mekanizması “eksikliğinin daha yakıcı bir şekilde” hissedilmesine neden olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu, pandemi ve ekonomik krizin derinleşmesi ile yoksullaşmanın her çocuğun hakkı olan kamusal, ücretsiz eğitim hizmetinden çocukların “yoksun kalmasına” neden olduğuna işaret ederken, “ailesi kayıt dışı çalıştırıldığından hiçbir temel eğitim hakkına, sağlık hizmetine, sosyal hizmete erişemeyen çok fazla sayıda çocuğun ülkede yaşadığını” da savundu.

Bağımsızlık Yolu, “Olağan zamanlarda dahi yeterince tesis edilmeyen çocuk hakları, pandemiyle ciddi anlamda sekteye uğramıştır” dedi.

“KÜÇÜK VE GÜVENLİ BİR ADA GİBİ GÖRÜNEN ÜLKE, ÇOCUKLAR İÇİN HİÇ DE SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ BİR YER DEĞİL”

Bağımsızlık Yolu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “pandemide çocukların haklarının unutulduğunu” savunularak, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü! Bugün, yönetenler, "Çocuklar en değerli varlığımız, geleceğimiz!" diye demeçlerde bulunacak. Sosyal medya üzerinden çocuklarının, torunlarının tatlı fotoğraflarını paylaşacaklar belki de. Ancak bizler biliyoruz ki, her çocuk aynı imkanlarla dünyaya gelmiyor. Dışarıdan küçük ve güvenli bir ada gibi görünen ülkemize yakından bakıldığında çocuklar için hiç de sanıldığı kadar güvenli bir yer olmadığını görüyoruz. Çocukları şiddetten koruyucu, ihmal ve istismarı önleyici bir devlet mekanizmasından yoksunuz. Ev izolasyonu olan pandemi döneminde çocuk istismarı ve ev içi şiddetin daha görünür hale gelmesi, bu eksikliği yakıcı bir şekilde tekrar hissetmemize neden olmuştur.”

“AİLESİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILDIĞINDAN EĞİTİM, SAĞLIK, SOSYAL HİZMET HAKLARINA ERİŞEMEYEN ÇOK FAZLA SAYIDA ÇOCUK ÜLKEMİZDE YAŞIYOR”

Bağımsızlık Yolu, açıklamasında, pandemi ve ekonomik krizin derinleşmesi ile yoksullaşmanın her çocuğun hakkı olan kamusal, ücretsiz eğitim hizmetinden çocukların “yoksun kalmasına” neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Özellikle ailesi kayıt dışı çalıştırıldığından hiçbir temel eğitim hakkına, sağlık hizmetine, sosyal hizmete erişemeyen çok miktarda çocuk ülkemizde yaşamaktadır. Olağan zamanlarda dahi yeterince tesis edilmeyen çocuk hakları, pandemiyle ciddi anlamda sekteye uğramıştır.”

Bağımsızlık Yolu, soyut düşünme becerisi gelişmemiş çocukların Kuran kurslarına gönderilmesine göz yummanın çocuk istismarına ortak olmak olduğunu da savunarak şöyle dedi:

“Kuran kurslarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı üzerine kararın işaret ettiği yönde Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğunu yerine getirmesine odaklanılması gerekirken işbirlikçi hükümet yasayı değiştirmekten dem vurmuştur. Soyut düşünme becerisi gelişmemiş çocukların Kuran kurslarına gönderilmesine göz yummak, çocuk istismarına ortak olmaktır.”

Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu olarak, çocukların yaşam, eğitim, sağlık, sosyal güvelik ve katılım haklarının sağlanmasının devletin görevi olduğunu vurgularız” denilen açıklamada, ülkede çocukların haklarına erişebilmesi için partinin muhalefet programında da yer alan talepleri hatırlatılarak, vatandaş, göçmen, mülteci, yoksul, engelli demeden tüm çocukların ülkede temel haklara erişebilmesi için mücadeleyi sürdürecekleri ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



01/06/2021 14:54