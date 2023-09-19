Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi toplanarak sekreterya seçimini yaptı

Bağımsızlık Yolu'nun, 10 Eylül’de gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulu sonrası ilk Parti Meclisi toplantısı 14 Eylül Perşembe günü yapıldı.

Partiden verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Umut Ersoy yönetiminde toplanan Parti Meclisi, sekreter ve sekreter yardımcılarını belirledi.

Toplantıda belirlenen görev dağılımı şu şekilde oldu: Gazi Gök (Örgütlenme Sekreteri), Ömer Tatlısu (Basın Yayın Sekreteri), Hasan Tezbaşar (Eğitim Sekreteri), Münür Rahvancıoğlu (Mali Sekreter) ve Salih Hayaloğlu (Dış İlişkiler Sekreteri).

Bağımsızlık Yolu sekreterlik seçimlerinin ardından ise sekreter yardımcılıkları seçimleri gerçekleşti. Evren Gürtunç (Genel Sekreter Yardımcısı), Ali Şahin (Örgütlenme Sekreter Yardımcısı), Gamze Fuat (Basın Yayın Sekreter Yardımcısı), Tağmaç Özberk (Eğitim Sekreter Yardımcısı), Yalçın Ertugan (Mali Sekreter Yardımcısı) ve Mustafa Keleşzade (Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı) olarak görev aldı.