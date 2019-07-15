Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Bağımsızlık Yolu, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Genel kurul sonrası Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Keleşzade, Salih Hayaloğlu, Buğra Keskindağ, Cansu N. Nazlı, Cemre İpçiler, Sunalp Asena, Gazi Gök, Hasan Tezbaşar, Melisa Koloz, Serdar Durukan, Nermin Sontaş, Ahmet Karakaşlı, Mustafa Erk, Hatice Azizoğlu, Serap Kedi, Gökhan Zengin, Hayrettin Seheroğlu, Nehir Özkızan, Rahme Kıral, Berya Ardal, Güngör Acar, Haydar Dolmacı, Seval Avkan, Özlem Deligöz ve Hüseyin Akçengel.”

Onur Kurulu ise Meryem Nazlı, Tahsin Oygar, Ayşe İbrahim İpçiler, Yusuf Yıldızev ve Aksel Tatlısu’dan oluştu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, divanın oluşturulması ile başlayan genel kurulda, divanda Meryem Nazlı, Tahsin Oygar ve Ömer Tatlısu görev yaptı.

Divanın oluşturulmasının ardından, iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler ile devrim ve dünya barışı için verilen mücadelelerde şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Parti Meclisi, Onur Kurulu ve Genel Sekreterlik için adaylıkların alınmasından sonra Kıbrıs’ın kuzeyinden Baraka, KEK ve KAYDER’den; Kıbrıs’ın güneyinden Bandiera’dan, Türkiye’den Halk Evleri ve ÖDP’den gelen dayanışma mesajları okundu.

Kurula karar önerilerinin okunmasıyla devam edildi. Öneriler; “kimlik değil sınıf siyaseti” ve “Hükümete değil muhalefete talibiz” olarak açıklandı.

Genel kurulda, dönemsel faaliyet raporunun sunulmasının ardından mali rapor sunulup aklandı.

Raporların ardından oylama yapıldı. Bağımsızlık Yolu Partisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu ile aynı günde yapılan Bağımsızlık Yolu Örgütü’nün 2. Olağan Kurulu’nda Genel Sekreterliğe ise Münür Rahvancıoğlu getirildi.

Seçim sonucunda göreve gelen parti meclisi adına konuşmayı Gazi Gök yaptı. Gök, “Kıbrıs’ı yurdu ve kendini Kıbrıslı Türk halkının bir parçası olarak gören Türkiye göçmeni biri olarak Bağımsızlık Yolu’nun bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu” söyledi.

Gök, Bağımsızlık Yolu’nun, “egemenlerin halkları ayrıştırıcı siyasetine karşı, kurmak istediği en büyük mevziinin Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımına karşı kurulacak emek eksenli bir hat” olduğunu vurguladı.

Genel Kurul Gök’ün konuşmasının ardından sona erdi.