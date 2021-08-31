Bağımsızlık Yolu Partisi ve Baraka Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

 Bağımsızlık Yolu Partisi ve Baraka Kültür Merkezi, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, yarın saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak.

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31/08/2021

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Bağımsızlık Yolu Partisi ve Baraka Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacak

 Bağımsızlık Yolu Partisi ve Baraka Kültür Merkezi, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, yarın saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, basın açıklamasında, “federasyonun neden Kıbrıslı Türklerin tümünün çıkarına olduğu” anlatılacak ve bu vesileyle federasyona dönük kararlılığın sürdüğü dile getirilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Kıbrıslı Türklerin tanınmamış ve statüsüz durumunu sona erdirmek için neden bugüne kadar hiçbir girişimde bulunmadığı”, bundan sonrası için ise ne gibi bir yol haritasının olduğu sorulacak.

31/08/2021 11:38
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TAGS:  Bağımsızlık Yolu Partisi ve Baraka Kültür Merkezi, 1 Eylül Dünya Barış Günü
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