Bağımsızlık Yolu Propaganda Sürecini Başlattı

Bağımsızlık Yolu, 25 Aralık’ta yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için propaganda sürecini başlattı. Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi adaylarını tanıtan broşürleri, Dereboyu Caddesi üzerinde ve mağazalarda dağıtmaya başlayan Bağımsızlık Yolu üyeleri halkla biraraya geldi.

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında seçime girmeye hazırlanırken, Güzelyurt’ta ise TDP listesinde yer alacak adaylarla seçime girecek.

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07/12/2022 08:52